Подмосковье 06 сентября 2023, 21:31 Делегации из городов-побратимов посетили Дмитров администрация Дмитрова

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Дмитров отметил 869-летие. На праздник прибыла делегация из городов-побратимов России и других государств. Их встретил глава округа Илья Поночевный.

Дмитров насчитывает 14 городов-побратимов в России и за рубежом. Представители некоторых из них прибыли на День города. Среди них гости из провинции Гуандун КНР, Пуховичского района Минской области Белоруссии, экипаж подводной лодки «Дмитров» вместе с командиром и представители российско-итальянского некоммерческого партнерства «Форум-диалог». На встрече они обсудили расширение дружественных отношений.

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На приеме был продлен договор о побратимском отношении между Дмитровым и городским округом Чжаоцин провинции Гуандун в Китае.

«Очень надеемся, что скоро увидим вас в городе для дальнейшего диалога по сотрудничеству. Возможностей по сотрудничеству нам предстоит еще очень много», — сказал заместитель мэра Народного правительства города Чжаоцин.

В завершении встречи делегатам подарили памятные подарки.

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