Подмосковье 29 мая 2023, 03:25 Делегации городов-побратимов Наро-Фоминска почтили память погибших в ВОВ в округе

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В День города воинской славы Наро-Фоминска состоялась памятная акция у мемориала «Вечный огонь». На мероприятии присутствовали представители делегаций городов-побратимов, представители администрации и местные жители.

«Сегодня Наро-Фоминск <…> отмечает свой день рождения, к нам приехали большие делегации городов-побратимов. Традиционно в этот день мы возлагаем цветы, венки к вечному огню, памятнику генерала Ефремова, чья армия отстояла Наро-Фоминск и к стеле города воинской славы. Мы помним тех героев, которые сложили головы за свободу и независимость нашей родины. Для нас это очень важно и мы будем передавать это следующим поколениям», — рассказал председатель совета ветеранов войны округа Сергей Тестов.

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После проведения акции местная администрация организовала для почетных гостей города экскурсию по отреставрированным спортивно-досуговым объектам. Первым посетили спортивный комплекс «Трудовые резервы». Делегатов провели по залам секций, рассказали историю учреждения и показали прогресс реставрации стадиона при комплексе. Подрядчик пообещал завершить все запланированные работы в 2024 году.

Также гости города побывали на территории благоустроенного парка «Патриот» на Профсоюзной площади. По словам заместителя главы города Чистополя (Республика Татарстан — прим.ред) Михаила Ксенофонтова, делегация населенного пункта ежегодно приезжает в Наро-Фоминск и восхищается успехами коллег.

«Чистополь не зря город-побратим. Мы тоже самое практически делаем у себя в городе <…>. Хочу чтобы было побольше улыбок, побольше радости, мира, всем жителям Наро-Фоминска от города-побратима Чистополь», — добавил Ксенофонтов.

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