«Делать сильнее себя и детей»: Андрей Воробьев наградил подмосковных учителей в их праздник

Система образования в Подмосковье занимает особое место и является преимуществом региона. Этого не удалось бы достичь без хороших учителей, который работают в местных школах. Они не сидят без дела, а постоянно привносят что-то новое, без раздражения меняясь под тенденции времени.

Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время награждения педагогов. Он поздравил их с Днем учителя и отметил, что каждый, кто ходил в школу, как-то по-особенному вспоминает своих учителей. Глава региона отметил, что хороший учитель должен быть требовательным — родители часто надеются, что именно он сможет помочь их детям вырасти достойными.

«В Подмосковье система образования занимает особое место. Образование — это одно из тех преимуществ, которые позволяют нашему региону расти. Детям, родителям получать то, к чему они стремятся, реализовывать себя. Как это возможно без учителя? Нереально», — отметил он.

Андрей Воробьев подчеркнул, что учителя и директора региона не хотят быть аутсайдерами. Они постоянно меняют что то в себе и в методах своего взаимодействия с детьми, двигаясь в ногу со временем.

«Я благодарен вам за то, что вы в поиске находитесь, что это не вызывает у вас раздражения. Потому что заставлять себя меняться в разных возрастах — это немножко хлопотно, но это делает тебя сильнее. И, самое главное, делает сильнее наших детей», — добавил губернатор.

Он уточнил, что сейчас в системе образования задействованы 50 тысяч человек и почти миллион учеников. В регионе продолжают строить больше новых, современных школ, классы оснащены всем необходимым.

«Но что они стоят без учителя? Родители порой переезжают из других городов только для того, чтобы высококлассный, профессиональный педагог увлек ребенка. Поэтому я здесь сегодня, чтобы слова благодарности вам адресовать. Поздравить вас с праздником», — сказал Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что сам поздравил свою учительницу с праздником — она не сразу смогла его узнать.

«Конечно, все мы своим учителям позвонили. Если кто-то не позвонил, обязательно это сделает во второй половине дня. Спасибо вам большое. С праздником», — заключил он.