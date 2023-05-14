Эксклюзив 14 мая 2023, 15:40 «Делать хорошее дело». Волонтер — о поставках гумпомощи из Подмосковья в ДНР Представитель волонтеров Подмосковья в Донецке рассказал о поставках гумпомощи на фронт

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Российские военные на линии боевого соприкосновения в основном просят у волонтеров, кроме предметов первой необходимости, технические средства — они часто выходят из строя. Об этом «360» сообщил представитель волонтеров Московской области в Донецке Анатолий.

«Больше просят техническое оборудование, его всегда мало. Взять те же квадрокоптеры, рации или тепловизоры, которые со временем выходят из строя», — рассказал он.

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Молодой человек — демобилизованный студент из Донецка. Ранее он служил рядовым снайпером в Славянской бригаде, а теперь возобновил учебу и параллельно помогает распределять гуманитарную помощь из Подмосковья в зоне СВО.

«Прибывает гуманитарная помощь к нам, разгружаем все на склад. Бывает так, что, пока разгружаем, уже приезжают ребята с фронта и сразу забирают ее», — рассказал он.

Анатолий отметил, что зачастую волонтеры и сами едут на линию фронта, если по каким-то причинам бойцы не могут забрать груз.

«Выезжаем, например, в Мариуполь или прифронтовые районы, помогаем ребятам там. Много не увезешь на простой машине, но хоть какая-то помощь. Делаем хорошее дело, без этого никуда. Нужно по максимуму помогать», — добавил волонтер.

Ранее очередную партию гумпомощи доставили в зону СВО из Фрязина.