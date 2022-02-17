«Делали свою работу». Подмосковному пилоту, который увел падающий истребитель от жилых домов, дали звание Героя России

Президент Владимир Путин наградил звездой Героя России летчика-испытателя Евгения Крутова. Вместе с напарником пилот увел падающий МиГ-29 от жилых домов в 2018 году. О своей работе летчик рассказал «360».

Крутов работает в Летно-исследовательском институте имени Громова в Жуковском. Осенью 2018 года они вместе с напарником, также героем России Михаилом Кондратенко, увели падающий истребитель от жилых домов. Во время полета у истребителя загорелся двигатель, началась борьба с вышедшей из-под контроля машиной, которая падала. Профессионализм и хладнокровие двух пилотов спасли десятки жизней в домах на земле.

«Если честно, то вот некоторые спрашивают, а страшно было или не страшно? А мы даже не думали про это. Мы делали работу свою. Некоторые спрашивают повезло-не повезло? Да я считаю, что есть какое-то везение», — сказал «360» Крутов.

Он добавил, что управление отказало уже после того, как истребитель увели от домов. Этот момент можно считать везением.

Летчики увели истребитель в безлюдные места и успели катапультироваться. В итоге у Кондратенко диагностировали компрессионный перелом позвоночника. Он провел полгода на реабилитации, а Евгений не получил ни царапины. Пилотам присвоили звание Героев России за мужество, героизм и профессионализм, проявленные при испытании и освоении новой авиационной техники.

Как признался Крутов, он не понимает, что значит ощущать себя героем.

«Я понимаю, что это больше ответственность. Вот вы сейчас у меня берете интервью, я же рассказываю. Наверняка, кто-нибудь будет брать пример. Вот здесь вот ответственность. <…> Если хотя бы один человек скажет, что я тоже хочу свою судьбу связать с авиацией, я буду благодарен вот этому вот интервью», — отметил пилот.

Он подчеркнул, что очень любит свою работу и каждое утро отправляется на нее с удовольствием.

Героями могут быть не только взрослые, но и дети. В начале декабря губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил девять ребят, каждый из которых уже успел проявить истинные отвагу и мужество.