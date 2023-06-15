Подмосковье 15 июня 2023, 15:36 «Делаем ставку на ИЖС». Андрей Воробьев — о росте спроса на небольшие жилые дома в Подмосковье Андрей Воробьев рассказал о росте спроса на небольшие современные дома в Подмосковье

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В Московской области собираются нарастить темпы индивидуального жилого строительства. Об этом в эфире «России 24» сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, в Подмосковье растет спрос на небольшие частные дома.

«Жилье и вся сопутствующая инфраструктура должны шагать в ногу. Беда, когда строятся дома и нет выезда, поликлиник, школ. Все, что касается социальных объектов, — это все должно быть сбалансированно», — сообщил глава региона.

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По его словам, в Подмосковье стараются обеспечить транспортную инфраструктуру в рамках развития московского транспортного узла и федеральных дорог.

«Если и собираемся увеличивать по жилью, то это ИЖС. Сегодня видим спрос на небольшие, современные комфортные дома, которые производят наши предприятия из дерева и железобетона. Приятно, что такие проекты реализуются, это что-то новое, современное. Уверен, что будет большой спрос на погружение в природу», — заявил Воробьев.

Также в Московской области продолжится строительство многоквартирных домов. Их будут возводить по новым стандартам: подъезд без ступеней, современные лифты, двор без машин, первые этажи под услуги. В год построят около 4,3-4,6 миллиона квадратных метров жилья.

«Стараемся с жителями искать новые решения. И спасибо нашим строителям, они тоже стараются предлагать то, что комфортно человеку», заключит губернатор.

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