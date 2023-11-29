Подмосковье 29 ноября 2023, 12:37 Декабрьскую афишу по «Пушкинской карте» представили в Подмосковье Министерство культуры и туризма МО

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Музеи и театры Московской области представили афишу мероприятий, которые можно посетить по Пушкинской карте в декабре. Список событий одобрил экспертный совет Министерства культуры Подмосковья.

Так, в музее «Усадьба Лопасня-Зачатьевское» 2 декабря откроется историческая гостиная «Татьяны милый идеал: Женщины пушкинского времени». Московский Губернский театр 3 декабря представит спектакль «Поэтическое кафе Луч», а Московский областной государственный академический театр «Русский балет» — балет «Щелкунчик».

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Московский областной государственный театр кукол подготовил насыщенную программу: 10 декабря артисты покажут спектакль «Принцесса и свинопас», а 13 декабря — постановку «Бери-Баар. Сын Золотой звезды».

Подробнее с перечнем и описанием мероприятий можно познакомиться на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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