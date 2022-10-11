Действия при аварийном отключении электроэнергии отработали в Орехово-Зуевском городском округе | 360°

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Действия при аварийном отключении электроэнергии отработали в Орехово-Зуевском городском округе

В Орехово-Зуевском городском округе отработали действия при аварийном отключении энергии

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В понедельник, 10 октября, в Орехово-Зуевском городском округе на базе ВЗУ «Стрелки» состоялась незапланированная совместная тренировка подведомственных Министерству ЖКХ Московской области городских коммунальных служб ГКУ МО «МОС АВС» и филиала ГУП МО «КС МО» «ОЗВК» по отработке действий в случае аварийного отключения электроэнергии на объекте жизнеобеспечения.

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ВЗУ «Стрелки» обеспечивают холодным водоснабжением порядка 44 тысяч жителей Орехово-Зуево.

«По легенде учения, на ВЗУ „Стрелки“ произошло аварийное отключение электроэнергии, в результате чего обесточился ВЗУ. Чтобы не допустить ограничения водоснабжения жителей города Орехово-Зуево, участниками принимается решение задействовать резервный источник питания, для буксировки которого выделяется автотранспорт ГКУ МО „МОС АВС“», — рассказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Специалисты ГКУ МО «МОС АВС» и филиала ГУП МО «КС МО» «ОЗВК», прибыв на место тренировки, сразу же приступили к подключению дизель-генератора мощностью 300 киловатт. От резервного источника питания произвели пуск скважинного насоса и насоса второго подъема. Параметры работы оборудования соответствовали техническим характеристикам.

Сотрудники подведомственных организаций регионального Министерства ЖКХ ГКУ МО «МОС АВС» и филиал ГУП МО «КС МО» «ОЗВК» в ходе проведения внеплановой тренировки показали высокий уровень профессионализма.

Подобные учения, как отмечается, помогают персоналу закреплять навыки и отрабатывать эффективные алгоритмы действий, необходимые для оперативного устранения нештатных ситуаций, а также совершенствовать вопросы взаимодействия между организациями.

Подробнее о работе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области можно узнать на сайте или в официальном Telegram-канале ведомства.

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