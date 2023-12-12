Важное 12 декабря 2023, 17:02 Подмосковье продлит действие сертификатов для переселенцев из аварийного жилья — Андрей Воробьев Воробьев: жителям аварийных домов Подмосковья продлят действие сертификатов Пресс-служба губернатора Московской области

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Действие жилищного сертификата для переселенцев из аварийных домов продлевают в Подмосковье, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Это документ, помогающий человеку не ждать ввода конкретного дома, а получить компенсацию в расчете 130 тысяч рублей за «квадрат» — не менее 4 296 000 рублей.

Эта практика уже хорошо зарекомендовала себя в действии. Сейчас в Подмосковье завершается первый масштабный этап расселения аварийного жилья — он коснулся почти 24 тысяч человек.

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Те, кто выбирал не ждать ввода нового дома, получали сертификаты, по которым могли сами выбрать понравившуюся квартиру. Минимальный метраж — 33 квадратных метра. Выплата составляет не менее 4 296 138 рублей.

Мы одними из первых стали предоставлять такую опцию. Она предполагает немедленную выплату, а значит, не нужно ждать, когда построят дом. И, что важно, приобрести жилье можно в любом уголке Подмосковья. Андрей Воробьев

Сертификат можно применить для строительства своего дома, покупки готового жилья или для участия в долевом строительстве.

«Такая мера востребована: первые 200 семей уже успешно реализовали свои сертификаты. С 1 января мы начинаем новую программу расселения домов, которые признаны аварийными после 2017 года. В них проживают еще около 24 тысяч жителей», — сказал Андрей Воробьев.

Как получить сертификат?

Для второго масштабного этапа продлили действие сертификата. Претендентам на него необходимо подать заявление в администрацию своего городского округа до 1 апреля 2024 года.

Затем потребуется сделать еще четыре основных шага: подписать соглашение, выбрать жилье, заключить договор до мая и получить субсидию.

Консультации доступны по телефону +7 (926) 611-93-33 или на электронной почте mo_minstroy@mail.ru.

Кроме того, узнать подробности можно в Telegram-канале «Сертификаты переселенцам МО».