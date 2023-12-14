Подмосковье 14 декабря 2023, 12:47 Действие налоговых льгот для бизнеса расширили в Подмосковье Unsplash

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Мособлдума продлила и расширила действие установленных в Подмосковье налоговых льгот для бизнеса. Закон приняли на 70-м заседании парламента.

Снижение налоговой ставки на 50% на имущество, которое используется для проведения выставок, утвердили для специализирующихся на этом организаций. Речь о компаниях, имеющих на балансе большие выставочные залы.

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До конца 2025 года продлена налоговая льгота для организаций, на балансе которых учтены новые объекты транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры, подлежащие передаче в государственную собственность.

До конца 2026 года продлена льгота для газораспределительных организаций — сниженная ставка по налогу на имущество организаций на 1%.

Еще одно изменение — условием использования отдельных льгот станет направление высвобожденных средств на развитие организаций, сохранение и увеличение рабочих мест. Направить ресурсы можно будет также на разработку и внедрение отечественных программных продуктов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил региональный парламент с 30-летием и отметил, что депутаты и представители Совета Федерации играют значительную роль в защите интересов страны.

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