Подмосковье 05 декабря 2023, 13:02 Деятельность института уполномоченного по правам человека обсудили в Подмосковье Пресс-служба Совета Федерации

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Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская приняла участие в совещании в Комитете Совета Федерации. В ходе мероприятия обсуждалось совершенствование нормативно-правового регулирования деятельности института уполномоченного по правам человека.

Отдельное внимание участники совещания уделили вопросу заключения соглашений о взаимодействии между территориальными органами исполнительной власти и уполномоченными по правам ребенка в различных регионах России. Кроме того, обсудили их реализацию.

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«У нас заключены 35 соглашений с представительными органами власти и общественными организациями, — отметила Ирина Фаевская.

Она подчеркнула, что работы в рамках соглашений направлены на защиту прав потребителей и свобод жителей Московской области. При этом многие вопросы удается решать гораздо быстрее благодаря заключенным договоренностям. Также это ускоряет обмен информацией.

По итогам мероприятия представителям федеральных органов исполнительной власти рекомендовали нарастить работу по заключению соглашений с территориальными уполномоченными в различных регионах России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты.

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