Подмосковье 31 января 2024, 16:36 Деятелям культуры и молодым авторам Подмосковья присудили стипендии губернатора Министерство культуры и туризма Московской области

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Стипендии губернатора Андрея Воробьева присудили молодым авторам и деятелям искусств в Подмосковье. Выплаты поступят в первом квартале 2024 года.

Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, в номинации «Выдающийся деятель культуры и искусства» победили жители Орехово-Зуева, Наро-Фоминска, Красногорска, Люберец и Серпухова.

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