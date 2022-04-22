Дегустацию школьной еды провели в Котельниках

Члены общественной палаты в Котельниках провели дегустацию школьной еды.

В образовательных учреждениях Подмосковья работает проект «Родительский контроль». Главная его цель обеспечить школьников вкусными и полезными горячими обедами и завтраками.

Председатель Общественной палаты городского округа Котельники Олег Козловский во время дегустации оценил еду в школе на твердую пятерку.

Меню в столовых разнообразное. Оно разрабатывается сразу на 10 дней. Завтраки — это каши, омлеты, запеканки. Обеды — супы и второе блюдо. Также в меню есть овощные салаты и фрукты. Но самое любимое блюдо всех школьников — это пельмени. Их в меню предложил внести губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Войти в комиссию по контролю за качеством питания может любой родитель. Данный вопрос согласовывается с классным руководителем, который внесет данные мамы или папы в список. После этого в любой день можно прийти и продегустировать блюда, которые едят дети в столовой.