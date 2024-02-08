Подмосковье 08 февраля 2024, 09:48 Дегустации и кулинарные мастер-классы проведут на «Гастровилле» в Истре 10 и 11 февраля Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Дегустации и развлекательные мероприятия от фермерского рынка проведут в «Гастровилле» в Истре 10 и 11 февраля. Там пройдут кулинарные мастер-классы и буду работать лавки с натуральной продукцией.

Как рассказал замглавы Минсельхозпрода Подмосковья Кирилл Григорьев, на территории «Гастровиллы» будут продавать фермерские товары, будет работать ярмарка, рестораны, кофейни и пекарни.

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«Такой формат торговли востребован как у жителей и гостей Истры, так и у рестораторов, которые хотят развивать бизнес посредством такой площадки», — сказал он.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В это субботу 10 февраля пройдет мастер-класс по приготовлению пиццы. Зарегистрироваться на него можно по ссылке.

В этот же день для гостей проведут дегустацию продукции лучших ферм, а 11 февраля им предложат попробовать лучший медовик от корнера BeesQuit.

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