Дегазацию «Ядрова» закончат к концу года. Неприятный запах перестанет беспокоить волоколамцев

На протяжении этого года ведутся активные работы на полигоне «Ядрово». Весь процесс находится на контроле у главы Волоколамского городского округа Михаила Сылки, который регулярно выезжает на полигон для оценки хода работ. Дегазацию полигона планируют полностью закончить к концу 2019 года.

Уже проведены работы по дегазации полигона. За это время сотрудники «Ядрова» сделали 840 проколов в теле полигона для того, чтобы откачать газ, который скопился внутри. Благодаря факельной установке по утилизации свалочного газа, установленной в июне прошлого года, газ сразу обезвреживается. Неприятный запах нейтрализуется при температуре 1000–1200 градусов. Все вредные вещества перерабатываются и полностью обезвреживаются, а запах нейтрализуется и перестает беспокоить жителей.

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Система дегазации разработана голландскими специалистами и соответствует высоким экологическим евростандартам.

Весь накопившийся газ будет выведен на основной факел. Во время проведения работ по дегазации в городе возможен неприятный запах. Работы, по словам собственника полигона, будут завершены к концу этого года.

«Обратился к общественному штабу и руководству полигона „Ядрово“, чтобы подготовили все необходимые документы, так как земля, по которой будет проходить трубопровод, принадлежит региону. Для этого руководству нужно подготовить обращение в Минмособлимущество, а общественному штабу взять это на контроль, чтобы работы на полигоне не остановились», — сказал глава муниципалитета Михаил Сылка.

Кроме этого, продолжается отсыпка откосов и закрытие их пленкой. Но из-за погодных условий есть технические проблемы при запаивании изолирующей пленки, поэтому сроки окончания дегазации могут увеличиться. В связи с этим на полигоне установят дополнительные прожекторы, которые позволят вести работы и в темное время суток.

«Я проживаю на Садовой улице почти в центре нашего города. В последнее время запаха от полигона практически не чувствую. По сравнению с прошлым годом это большой прогресс. Я очень рад, что тема с „Ядровом“ сдвинулась с места и там начались работы по дегазации полигона. Огромное спасибо Михаилу Ивановичу, что держит на контроле такую важную для жителей тему», — отметил житель Волоколамска Иван Синицын.