Дегазация на полигоне ТКО «Ядрово» в Волоколамске идет с опережением графика

Работы по активной дегазации на закрытом полигоне ТКО «Ядрово» в Волоколамске идут с опережением графика. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский, его слова передала пресс-служба ведомства.

Работы ведутся на северном склоне полигона, на который жители Волоколамска жаловались больше всего. Дегазация на полигоне запланирована на более поздние сроки, однако министерство и подрядчик обратили внимание на обращения горожан и начали процедуры раньше установленного срока.

«Жители просили нас ускориться, поэтому уже завтра с опережением графика на несколько месяцев строители начнут погружение вертикальных дрен, а в июле–августе также с опережением графика поставим очистные сооружения (по плану их должны были установить осенью) для очистки фильтрата», — заявил Велиховский.

Подрядчик завершает устройство слоя песка на северном склоне полигона, проводит работы по сбору свалочного газа с последующей утилизацией на факельной установке.

«Планируем завершить рекультивацию закрытого полигона ТКО „Ядрово“ уже в следующем году. Обстановку вокруг этого объекта накопленного вреда держим на постоянном контроле», — отметил министр регионального ведомства.