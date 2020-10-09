«Дефицита сейчас нет». Подмосковье закупило достаточно препаратов для лечения COVID-19

В подмосковном Минздраве заявили, что области хватает лекарств для лечения COVID-19. Глава министерства Светлана Стригункова назвала этот факт одним из плюсов второй волны коронавируса.

Министр напомнила, что препарат на основе фавипиравира «Авифавир» выпускает совместное предприятие РФПИ и группы компаний «ХимРар» — «Кромис».

«До недавнего времени его можно было применять только в стационарных условиях, но сейчас выпустил Минздрав новые клинические рекомендации, где этот препарат можно принимать амбулаторно», — подчеркнула Стригункова.

Она добавила, что по результатам аналитических исследований «Авифавира» специалисты пришли к выводу о его большей эффективности на ранних стадиях заболевания.

Чем раньше, тем лучше. Практически в два раза период течения заболевания сокращается Светлана Стригункова.

В Минздраве заметили, что дополнительно закупили препарат по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева — и для стационарных больных, и для тех, кто лечится амбулаторно. Запасы сформированы еще во время первой волны заболевания.

«У нас централизованная система закупок препаратов именно для лечения ковидных больных. Дефицита сейчас, как было весной, когда препараты <…> невозможно было купить, <…> нет», — подчеркнула Стригункова.

Министр обратила внимание, что цена на лекарства от коронавируса сейчас снижается и достигла практически восьми тысяч рублей.

«Мы планируем закупку для лечения амбулаторных больных. Мы их будем доставлять бесплатно», — заключила глава подмосковного Минобразования.