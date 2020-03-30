В хозяйстве «Раздолье» под Клином вся техника готова к началу посевной. Даже во время карантина сельскохозяйственные предприятия региона работают, поэтому Подмосковье без продуктов не останется.

Источник фото: телеканал «360»

Пшеница, овес, картофель, свекла и морковь — в оборот введено более двух тысяч гектаров земли. В прошлом сезоне предприятие «Раздолье» приобрело одной только техники для производства и сортировки картофельных клубней на 100 миллионов рублей.

Картофель продают оптом в магазины, но предлагают купить и в розницу. Приобрести можно 25-килограммовую сетку с картошкой. Цена ниже рыночной. Дефицита нет. В этом году урожая планируют получить еще больше, чем в прошлом.

Всего в городском округе Клин восемь сельскохозяйственных предприятий и 11 предприятий перерабатывающей промышленности. Это значит, что в достатке будет и зерна, и овощей, и мяса, и молока, и других продуктов.

Как бы ни развивался дальше сценарий пандемии в области, предприятия продолжат работать.

Источник фото: телеканал «360»

Управляющий хозяйством в Клину Сергей Прядеин рассказал, что «Раздолье», как и другие сельскохозяйственники, готовится к посевной. Предприятие планирует увеличить урожай в этом году.

Если в пришлом году «Раздолье» собрало 9,5 тысячи тонн картофеля, 5,5 тысячи тонн овса и 3,5 тысячи тонн пшеницы, то в этом году хозяйство планирует собрать 12 тысяч тонн картофеля, шесть тонн овса и 4,5 тысячи тонн пшеницы.

Сейчас офисные сотрудники работают дистанционно, но трактор на удаленке в порядок не приведешь. Поэтому для автопарка режим остался обычный, уточнил управляющий «Раздольем».