Дефицита продуктов в Подмосковье не будет. Предприятие в Клину заверило — урожай станет больше
Пшеница, овес, картофель, свекла и морковь — в оборот введено более двух тысяч гектаров земли. В прошлом сезоне предприятие «Раздолье» приобрело одной только техники для производства и сортировки картофельных клубней на 100 миллионов рублей.
Картофель продают оптом в магазины, но предлагают купить и в розницу. Приобрести можно 25-килограммовую сетку с картошкой. Цена ниже рыночной. Дефицита нет. В этом году урожая планируют получить еще больше, чем в прошлом.
Всего в городском округе Клин восемь сельскохозяйственных предприятий и 11 предприятий перерабатывающей промышленности. Это значит, что в достатке будет и зерна, и овощей, и мяса, и молока, и других продуктов.
Как бы ни развивался дальше сценарий пандемии в области, предприятия продолжат работать.
Управляющий хозяйством в Клину Сергей Прядеин рассказал, что «Раздолье», как и другие сельскохозяйственники, готовится к посевной. Предприятие планирует увеличить урожай в этом году.
Если в пришлом году «Раздолье» собрало 9,5 тысячи тонн картофеля, 5,5 тысячи тонн овса и 3,5 тысячи тонн пшеницы, то в этом году хозяйство планирует собрать 12 тысяч тонн картофеля, шесть тонн овса и 4,5 тысячи тонн пшеницы.
Сейчас офисные сотрудники работают дистанционно, но трактор на удаленке в порядок не приведешь. Поэтому для автопарка режим остался обычный, уточнил управляющий «Раздольем».