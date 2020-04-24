Дефицита нет, а заболевшие медики пошли на поправку. Главврач больницы в Реутове рассказал о борьбе с COVID-19

Больница в Реутове продолжила работу, поскольку всех медиков с положительным тестом на коронавирус изолировали или госпитализировали. COVID-19 нашли у 12 человек, остальные обеспечены средствами защиты и продолжают лечить пациентов.

«12 сотрудников имеют положительный анализ. Где-то шесть-семь сотрудников из них на следующей неделе уже выйдут на работу. Состояние у всех удовлетворительное. Двое врачей находятся в больнице на лечении, состояние удовлетворительное. Тоже планируется выписка на следующей неделе. Это, к сожалению, бывает, когда идет эпидемия, поэтому я думаю, что наши врачи поправятся и вернутся в строй для работы дальше с этим недугом, который на нас напал», — рассказал «360» главный врач больницы Гарик Хачатрян.

По словам руководителя больницы, они, как и рекомендовал Роспотребнадзор, сразу отправили медиков изолироваться дома, когда у них нашли коронавирус. При этом с каждым из них поддерживается связь. Хачатрян рассказал, что болеющие сотрудники обеспечены всем необходимым. Тем, кто просит, они помогают, например привозят еду.

Хачатрян подчеркнул, что сообщения о нехватке средств защиты не соответствуют действительности. В разговоре «360» он перечислил, что сейчас находится на складе в больнице. Это 870 штук ламинированных костюмов, по семь на каждое отделение многоразовых противочумных костюмов, 1,2 тысячи респираторов, около 10 тысяч медицинских масок, больше 300 защитных очков.

Если вдруг что-то будет заканчиваться, они всегда могут обратиться в подмосковный Минздрав и попросить средства защиты из резервного фонда. Так было на прошлой неделе, когда после заявки им оперативно прислали 500 пар высоких бахил.

Все перечисленное находится на складе. Чтобы получить средства защиты, нужно оформить заявку через отделение.

Этот порядок одинаков в любом медицинском учреждении: составляется заявка от старшей медсестры, подписывает заведующий отделением, аптечный склад выдает средства защиты. Мы не испытываем дефицита Гарик Хачатрян.

Хачатрян рассказал, что за защитой сотрудников следит сам. Регулярно проверяет медиков, особенно приемного отделения, где происходит больше всего контактов.

О нехватке средств защиты и о том, что врачи не могут их допроситься у руководства больницы в Реутове, написала в Facebook Ирина Васькянина. Хачатрян сказал, что знает ее, это заведующая отделением клинической трансфузиологии. Вот только она уже больше двух недель находится на больничном.

«За четыре месяца работы по разным причинам коллега выходила на работу 20-22 дня. Учеба, больничный, отпуск, что-то еще. Мы к этому относимся с пониманием, ситуации бывают разные. Никаких претензий не предъявлялось, более того, очень теплое отношение к ней», — сказал Хачатрян.

Главный врач еще раз подтвердил, что больница обеспечена всем необходимым: и лекарствами, и защитой. По словам Хачатряна, на слухи в соцсетях они не обращают внимание — голова у сотрудников больницы в Реутове занята другим.

Наша работа сейчас — мобилизоваться, объединиться и бороться с пандемией, организовать работу в наших отделениях. Вот что у нас в приоритете Гарик Хачатрян.

Всего в Московской области с начала эпидемии выявили 7889 случаев COVID-19, в Реутове — 111 пациентов.