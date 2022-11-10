Подмосковье 10 ноября 2022, 17:36 Дефицит ветеринарных препаратов в Подмосковье отследят при помощи нового сервиса

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Жители Подмосковья смогут онлайн сообщить о дефиците ветеринарных препаратов. Владельцы животных смогут сообщить о невозможности купить лекарства и узнать причины их отсутствия.

«Это начало к тому, чтобы создать правовой механизм, который позволит нам отслеживать наличие и фактическую доступность конечным потребителем лекарственных препаратов, а также принимать на основе этой информации соответствующие решения», — сообщил зампред правительства Георгий Филимонов.

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Сервис запустила Ассоциация ветеринарных фармацевтических производителей. Это было необходимо из-за поступающих сообщений об отсутствии препаратов в населенных пунктах региона.

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