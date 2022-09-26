Дефицит медицинских работников в Подмосковье сократился на 300 человек | 360°

Подмосковье 26 сентября 2022, 14:07 Поделиться Telegram

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Viber Дефицит медицинских работников в Подмосковье сократился на 300 человек Глава Минздрава Подмосковья рассказал о привлечении медицинских работников в регион РИА «Новости»

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Количество медицинских работников в Московской области на сегодняшний день составляет 113 тысяч человек, на долю врачей приходится 25 тысяч человек, 48 тысяч — это средний медицинский персонал. Об этом заявил министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк.

Он отметил, что на сегодняшний день баланс между принятыми на работу и уволенными медиками составляет 784 человека. Таким образом, нехватка сотрудников учреждений здравоохранения в Московской области сократилась на 300 человек.

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Основными причинами увольнения медиков стали переезд в другие регионы, выход на пенсию, прекращение работы из-за состояния здоровья, уходу за ребенком или учебы.

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В список самых дефицитных специальностей Московской области вошли педиатры, терапевты, нефрологи, врачи скорой помощи, офтальмологи, гинекологи, оториноларингологи, кардиологи, травматологи-ортопеды и детские стоматологи.

Для набора новых кадров в министерстве работает специальный отдел подбора медицинских работников.

«За год работы этого отдела наряду с большими мерами поддержки он привлек 1,8 тысячи сотрудников. Это 27% от всех трудоустроенных медиков за этот период», — заявил Сапанюк.

Он добавил, что сотрудники отдела вместе с главными врачами отбирают выпускников медицинских вузов по всей стране. Их приглашают на стажировки и рассказывают о мерах поддержки, которые предлагает Московская область.

«Задача отдела не только в поиске специалиста, но и в том, чтобы зацепиться за него, максимально сократить срок его трудоустройства. Раньше срок был 38 дней, сейчас он сократился до 23 дней», — добавил министр.

Сапанюк подчеркнул, что потенциального кандидата сопровождают на всех этапах трудоустройства.

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