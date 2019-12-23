Сохранить исторический облик. Дефекты ремонта дубненской набережной устранят весной 2020 года

На набережной имени Менделеева в Дубне закончены ремонтные работы. Локация преобразилась — парковая зона стала светлее, прозрачнее. Появились новые детские и спортивные площадки. Но некоторые дефекты подрядчику все же предстоит устранить.

По словам главы городского округа Максима Данилова, работы выполнены в полном объеме, но вопросы у властей еще остались.

«Они остаются на весну. И подрядчик четко говорит, что банковскую гарантию он продлевает еще на год. Чтобы мы, город, понимали, что есть средства на устранение недостатков. Будет сформирована 25 декабря дефектовая ведомость», — объяснил глава муниципалитета.

Источник фото: телеканал «360»

Список дефектов сейчас составляют общественные активисты и члены рабочей группы. Специалисты строительного и архитектурного надзора также фиксируют недостатки. Один из наиболее заметных — локальные провалы на пешеходных дорожках из брусчатки. Ее потребуется перекладывать. Кроме того, нужно доработать еще несколько мест.

«У субподрядчика были в производстве работы по монтажу лиственницы на трех объектах, на конструктивах. Это — лекторий, коворкинг и трибуны. Есть ряд замечаний. Их однозначно надо устранять», — отметил заместитель главы администрации городского округа Дубна Николай Тимошенко.

Источник фото: телеканал «360»

Участники рабочей группы контролировали весь ход работ. Их основная задача — сохранение исторического облика набережной и атмосферы парка.

«Где урны расставлять, было непонятно. Ходили, расставляли в процессе работы. Приходилось заниматься и мелочами, но они тоже важны», — сказал участник рабочей группы Борис Шестов.

Источник фото: телеканал «360»

Все дефекты будут устранены весной. Подрядчик все поправит за свой счет — в рамках контракта. А к лету набережная обретет финальный вид. На пляж планируется досыпать песок, расставить спасательные вышки, урны, шезлонги.