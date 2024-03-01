Подмосковье 01 марта 2024, 16:37 Дефекты дорожной сети устранили еще в 5 округах Подмосковья Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

Сотрудники «Мосавтодора» успешно завершили работы по восстановлению дорожных элементов. Как сообщили в Минтрансе Подмосковья, ремонт провели в рамках обслуживания региональной дорожной инфраструктуры в пяти городских округах.

Специалисты дорожных служб устранили подтопление на улице Профессиональной в Дмитрове, восстановили освещение на улице Новоселки Слободка в Ивантеевке, произвели ямочный ремонт дороги в поселке Аннино.

Реклама

Кроме того, заменили поврежденный дорожный знак на улице Центральной в Горбово на территории Рузского городского округа, и также отремонтировали неисправный светофор на улице Ленина в Озерах.

Регулярные проверки региональной дорожной инфраструктуры проводятся для сохранения безопасности на дорогах. При обследованиях особое внимание уделяется обслуживанию дорог и тротуаров, а также объектам, связанным с обеспечением безопасности движения, таким как светофоры, дорожные знаки и ограждения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».