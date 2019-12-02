Деды Морозы прошли по улицам Дубны под звуки необычного оркестра

Дубна подхватила новогоднюю эстафету шествия Дедов Морозов. Колонну добрых старичков возглавили главный зимний волшебник со своей внучкой, а сопровождал их необычный оркестр.

Источник фото: телеканал «360»

С каждым шагом колонна росла — к ней присоединялись жители города. Зима только началась, но атмосфера праздника уже царит в городе. Столько волшебников Дубна еще не видела: куда ни посмотри — везде Деды Морозы.

Источник фото: телеканал «360»

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Среди Дедов Морозов можно было встретить как любителей — тех, кто впервые надел сказочный костюм, так и волшебников со стажем — каждый декабрь они поздравляют детей с праздником и дарят подарки. В этом году они специально приехали пораньше, чтобы проверить, готова ли Дубна к встрече Нового года.

«Надо посмотреть, как дети готовы, как елочки поживают. Снежочек немножечко вам разбросал, чтоб хоть чуть-чуть настроение поднялось. Вот Снегурочка как раз над этим и страдает, без снега она никуда, так что готовит, метет, собирает», — рассказал один из Дедов Морозов.

Источник фото: телеканал «360»

Шествие прошло вокруг озера в парке семейного отдыха и завершилось около главной новогодней елки наукограда. Вместе с главным Дедом Морозом дети водили хороводы, играли в ручеек. Главным номером стал конкурс костюмов — в образе сказочных героев вышли десятки ребят.

Участники праздника отметили, что такие массовые гуляния даже 31 декабря — редкость.

«Я рад, что люди у нас активные в Дубне. Настроение у Дубны хорошее. Главное, ждем снега, чтобы можно было с горок кататься, на санках, снегокатах, на лыжах ходить. Праздник, я думаю, удался сегодня, и до Нового года остается 30 дней. Я думаю, город преображается, наряжается. С первым днем зимы!» — сказал глава Дубны Максим Данилов.

Источник фото: телеканал «360»

Некоторые подсчитали, что на первое дубненское новогоднее шествие вышли почти 70 Дедов Морозов. Впереди у них много работы.