Дедовск выиграл 85 миллионов рублей на всероссийском конкурсе благоустройства

Одним из шести городов Подмосковья, которые стали победителями всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, стал Дедовск. Он смог выиграть грант в самой конкурентной номинации, где боролись населенные пункты с населением от 20 до 50 тысяч человек.

За победу в конкурсе Дедовск (округ Истра) получит федеральный грант в размере 85 миллионов рублей. Дополнительные средства будут предусмотрены по региональной программе «Комфортная среда». На эти деньги в Дедовске будут благоустроены центральные общественные территории, прилегающие к улице Гагарина, в частности, зона отдыха у Георгиевского пруда и спортивного парка «Гучково». Будут организованы досуговые зоны для прогулок, занятий спортом, детские игровые и подростковые площадки.

Округ уже второй раз становится победителем всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды. Два года назад был получен крупный грант на реализацию проекта благоустройства в Истре — и сегодня жители с удовольствием пользуются новым общественным пространством в центре города. Не менее красивая и комфортная зона отдыха теперь появится и в Дедовске.

В этом году на конкурс поступило 280 заявок из 75 регионов России. Подмосковье представили 11 городов, шесть из которых стали победителями в разных номинациях. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что этот успех — заслуга не только архитекторов, но и всех неравнодушных жителей, которые принимали активное участие в процессе разработки и обсуждения проектов.