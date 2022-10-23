Дединовской школе-интернату в Луховицах исполнилось 55 лет | 360°

Подмосковье 23 октября 2022, 16:52 Дединовской школе-интернату в Луховицах исполнилось 55 лет

Читать 360tv в

Большое внимание педагоги школы уделяют патриотическому воспитанию. Из 220 учеников, в школе 85 — кадеты.

В селе Дединово уже 17 лет существуют специальные классы, где готовят будущих моряков. Помимо школьной программы кадеты учатся разбирать и собирать автомат Калашникова, занимаются строевой подготовкой. Ребята умеют вязать узлы, передавать сигналы и ходить по рекам. Они проходят обучение в специальном кадетском корпусе «Орел».

Реклама

«Каждый третий ученик данной школы является кадетом, патриотическое воспитание на данный момент особенно важно. Все 55 лет оно и велось здесь», — рассказал глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

Реклама

Дединовская школа-интернат — один из флагманов образования в округе. Учиться здесь мечтают не только юные жители Луховиц, но школьники из соседних муниципалитетов. Многие выпускники морской школы, идут в элитные войска, а кто-то становится студентом военного ВУЗа.