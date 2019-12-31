«Хорошо ли вы вели себя в этом году?» Дед Мороз пришел к властям Дубны
В разгар рабочего дня в администрацию Дубны пришел Дед Мороз. Хоть он и главный волшебник страны, но и ему не все подвластно. К властям добрый старик пришел с письмами от детей. Например, девочка Маша хочет, чтобы в Дубне появилось колесо обозрения, а мальчик Петя мечтает о маленьком футбольном поле в сквере Журавлева. Такое под силу только чиновникам.
Следующий год в Дубне объявлен Годом детства. В администрации рассказали, что эти и другие детские мечты скоро станут реальностью.
В канун Нового года Дед Мороз получил затерявшееся в пути много лет назад письмо и исполнил еще одну, казалось бы, потерянную мечту. Волшебник поздравил главу Дубны Максима Данилова. Глава наукограда решил передать все полученные подарки в спортивную школу.
«Сегодня крайний день уходящего года, подвели итоги, работу над ошибками сделали, будем нагонять темпы, скорость работы увеличиваем в следующем году, коллеги мои наберутся сил, терпения, определенная ротация произойдет с нового года в администрации, уже есть понимание, по какому вектору двигаться», — рассказал Максим Данилов.
Дед Мороз не только принес подарки, но также проверил ситуацию в городе. Утром все было спокойно. Главное, чтобы и волшебной ночью обошлось без происшествий.
Заместитель главы по ЖКХ Николай Тимошенко уже давно мыслями в 2020 году. Он готовит документацию для работ по благоустройству двух парковых зон. Все следующие 12 месяцев уже расписаны по минутам.
«На сегодняшний день на руках имеется положительная экспертиза по объектам Парк семейного отдыха и улица Центральная. Мы все направили в Министерство благоустройства, сейчас решаем, какой объект профинансирует область. Из основного: 17 дворовых территорий, „Светлый город“ — хотим заменить все оборудование на проспекте Боголюбова», — отметил Николай Тимошенко.
В следующем году этой команде предстоит сделать многое, но сейчас Дед Мороз советует закончить дела, ведь пора встречать Новый год!