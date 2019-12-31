«Хорошо ли вы вели себя в этом году?» Дед Мороз пришел к властям Дубны

Дед Мороз поздравил сотрудников администрации Дубны с наступающим Новым годом. Он передал чиновникам письма от детей и узнал, как изменится наукоград в следующем году.

В разгар рабочего дня в администрацию Дубны пришел Дед Мороз. Хоть он и главный волшебник страны, но и ему не все подвластно. К властям добрый старик пришел с письмами от детей. Например, девочка Маша хочет, чтобы в Дубне появилось колесо обозрения, а мальчик Петя мечтает о маленьком футбольном поле в сквере Журавлева. Такое под силу только чиновникам.

Следующий год в Дубне объявлен Годом детства. В администрации рассказали, что эти и другие детские мечты скоро станут реальностью.

Источник фото: телеканал «360»

В канун Нового года Дед Мороз получил затерявшееся в пути много лет назад письмо и исполнил еще одну, казалось бы, потерянную мечту. Волшебник поздравил главу Дубны Максима Данилова. Глава наукограда решил передать все полученные подарки в спортивную школу.

«Сегодня крайний день уходящего года, подвели итоги, работу над ошибками сделали, будем нагонять темпы, скорость работы увеличиваем в следующем году, коллеги мои наберутся сил, терпения, определенная ротация произойдет с нового года в администрации, уже есть понимание, по какому вектору двигаться», — рассказал Максим Данилов.

Источник фото: телеканал «360»

Дед Мороз не только принес подарки, но также проверил ситуацию в городе. Утром все было спокойно. Главное, чтобы и волшебной ночью обошлось без происшествий.

Заместитель главы по ЖКХ Николай Тимошенко уже давно мыслями в 2020 году. Он готовит документацию для работ по благоустройству двух парковых зон. Все следующие 12 месяцев уже расписаны по минутам.

Источник фото: телеканал «360»

«На сегодняшний день на руках имеется положительная экспертиза по объектам Парк семейного отдыха и улица Центральная. Мы все направили в Министерство благоустройства, сейчас решаем, какой объект профинансирует область. Из основного: 17 дворовых территорий, „Светлый город“ — хотим заменить все оборудование на проспекте Боголюбова», — отметил Николай Тимошенко.

Источник фото: телеканал «360»

В следующем году этой команде предстоит сделать многое, но сейчас Дед Мороз советует закончить дела, ведь пора встречать Новый год!