Дед Мороз прилетел в детскую больницу в Люберцах на вертолете

В Центр охраны материнства и детства в Люберцах на вертолете санитарной авиации прилетели Дед Мороз и Снегурочка. Они подарили подарки пациентам ожогового и педиатрического отделения. Врачи уверены, что такие праздники помогают пациентам выздоравливать быстрее.

Сказочные персонажи поднимаются над городом. Снегурочка задумчиво смотрит в окно. Вид завораживает. Обычно пассажирам винтокрылой машины некогда любоваться деревьями — вертолет использует санитарная авиация. Он идеально подходит для таких рейсов — в большом салоне легко размещается реанимационное оборудование. На борту перевозят пациентов — людей, которым больно и страшно.

Детская больница в Люберцах, больше известная, как ожоговый центр — здесь работают с самыми сложными случаями. И если признаться, этим утром уже никто не надеялся, что Дед Мороз со Снегурочкой прилетят к пациентам — погодные условия не позволяли взлететь. Но случилось настоящее чудо.

Они идут по коридорам, пропахшим больничной едой и средствами для дезинфекции. Медсестры на постах расплываются в улыбке — волшебство необходимо взрослым не меньше, чем детям.

За кадром всей этой истории человек, которого никто скорее всего не заметил. Хотя он встречал сказочных героев в ангаре, а потом летел в вертолёте и неотступно следовал по пятам за волшебниками. Юрий Казачков — он из пресс-службы компании «Русские вертолётные системы». Он мог бы остаться в кабинете, всё ведь организовано — но этому серьезному парню в очках было важно увидеть, что получилась не акция для галочки, а волшебство.

Дед Мороз и Снегурочка улетят. А вот послевкусие от хохота, подарков, хороводов — никуда не денется. И все раны отныне заживут быстрее.