Дед Мороз навестил Химки. Он пообещал жителям много снега

Главный Дед Мороз из Великого Устюга приехал в Химки. Времени у него было немного, всего один день, но знаменитый дедушка успел пообщаться с жителями города.

Дел у Деда Мороза было действительно много. Во-первых, поздравить маленьких химчан с наступающим Новым годом. Во-вторых, принять участие в интерактивном спектакле «Щелкунчик». Это представление для детей с ограниченными возможностями, малышей из приемных и многодетных семей муниципалитета.

Источник фото: телеканал «360»

Кстати, Дед Мороз ответил и на пару вопросов съемочной группы «360». Например, о погоде во время каникул.

Источник фото: телеканал «360»

«Будет и снег белый, пушистый и морозец славный. Надо всем сердцем, всей душой в это верить. Всему свое время. И Новый год наступит точно с 31-е на 1-е», — отметил дедушка.

Источник фото: телеканал «360»

Конечно, когда такая работа, нужно обязательно быть в хорошей физической форме. У главного Деда Мороза в туре 50 городов. И в каждом не одна точка. Ну, а в Химках дедушка еще посетил каток и пресс-центр, где с ним пообщались юные журналисты.