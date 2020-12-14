Дед Мороз и Снегурочка зажгли главную елку Котельников

Торжественная церемония зажжения главной новогодней елки прошла в городском округе Котельники. Дед Мороз и Снегурочка вместе со сказочными персонажами показали жителям на центральной площади сказочное представление.

«Хотелось пожелать жителям Подмосковья, большого здоровья, чтобы все его берегли, бережно относились друг к другу. Конечно же, всем быть счастливыми, быть и оставаться красивыми. Когда смотрю на жителей Подмосковья, я всегда радуюсь», — поздравила всех Снегурочка.

Дело дошло и до зажжения главной елки городского округа. Десятиметровое новогоднее дерево украшенное гирляндами и игрушками. Зрители хором произнесли волшебные слова и вслед за елкой зажглись тысячи гирлянд по всему городу.

Жители пришли на праздник целыми семьями. Многие рассказали, что у всех сразу появилось новогоднее настроение. Больше всех радовались дети.

«Новый год, самый лучший праздник. Это вера в чудеса. Это возвращение взрослых в детство. А дети верят в то, что впереди будет все хорошо, весело и счастливо. И конечно, подарки и призы. Кто же их не любит? Все любят», — поделилась начальник отдела культуры и туризма администрации городского округа Котельники Елена Литвинова.

Торжество завершилось праздничным салютом Но подготовка к Новому году продолжается. Большинство мероприятий пройдет в онлайн-формате.