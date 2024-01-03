Подмосковье 03 января 2024, 18:04 Дед Мороз и Снегурочка подключились к акции «Трезвый водитель» в Егорьевске Фото: Юлия Андросова

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Сотрудники Госавтоинспекции вместе с волонтерами провели традиционную акцию «Витамин безопасности» на одной из оживленных улиц Егорьевска. Устроили ее в рамках рейда «Трезвый водитель». Участниками акции стали в том числе Дед Мороз и Снегурочка.

Они дарили водителям мандарины и сладости как символ здорового образа жизни. Кроме того, всем участникам вручили брошюры с призывом не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.

«Я не пью вообще. Считаю, что в новогодние праздники надо за руль садиться трезвым. А лучше вообще вести трезвый образ жизни. Такие акции не только напоминают о правилах безопасности на дорогах, но и создают хорошее настроение. Приятно, что в такие радостные дни нас встречают с подарками. Спасибо!» — поделился один из водителей.

Фото: Юлия Андросова Фото: Юлия Андросова Фото: Юлия Андросова Фото: Юлия Андросова Фото: Юлия Андросова Фото: Юлия Андросова

Во время акции сотрудники Госавтоинспекции останавливали водителей, по визуальным признакам оценивали их состояние и напоминали об опасности вождения в нетрезвом виде.

Фото: Юлия Андросова Фото: Юлия Андросова Фото: Юлия Андросова Фото: Юлия Андросова Фото: Юлия Андросова Фото: Юлия Андросова

«Уважаемые жители Егорьевска! Хочу напомнить о запрете употребления алкогольной продукции за рулем. Все новогодние праздники в округе силами наших сотрудников будут проводиться рейды „Нетрезвый водитель“», — подчеркнул инспектор дорожно-патрульной службы отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения по городскому округу Егорьевск Антон Кравцов.

Эти мероприятия, заметил специалист, направлены на сокращение количества пьяных водителей за рулем. Он призвал автолюбителей быть аккуратными и соблюдать ПДД.

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