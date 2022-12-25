Подмосковье 25 декабря 2022, 21:08 Дед Мороз и сказочные герои поздравили жителей Чехова с наступающим Новым годом

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В Чехов, несмотря на декабрьский дождь, приехал Дед Мороз. Он прибыл на городскую площадь в экипаже в сопровождении внучки Снегурочки. Встречали Деда Мороза дружно — и дети, и взрослые.

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После зажигательной дискотеки ребята помогли Снегурочке и Деду Морозу зажечь новогоднюю елку. Маленькие жители Чехова поделились, что такого новогоднего чуда ждали с нетерпением.

«С появлением Деда Мороза, мы знаем, что желания исполняются! Он вот приехал, мы очень сильно ждали. Я видела в глазах каждого ребенка, что они очень сильно его ждали», — сказала жительница Чехова Милана Поляшова.

Долгожданному гостю дети рассказали стихи, а на память с героями вечера сделали фото. Перед следующим городом в своем новогоднем турне Дед Мороз похвалил ребят за письма, стихи и наряды и пожелал в новом году «работать, дружить, любить и не болеть».

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил детей военнослужащих на новогоднем представлении.

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