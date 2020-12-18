«Даже один такой комплекс уменьшает объемы мусора»: эксперты об открытии КПО «Храброво»

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова подчеркнула, что всего один подобный комплекс значительно уменьшает объемы мусора.

«Мы приветствуем появление подобных перерабатывающих производств, потому что даже один такой комплекс уменьшит объем мусора, отправляемого для захоронения на полигоны», — сказала Светлана Радионова.

Комплекс построен рядом с полигоном ТКО «Храброво». Мусорная свалка закрывается с началом пусконаладочных работ на КПО. Теперь поток отходов, который ранее попадал на полигон, прекратится и будет перенаправлен на близлежащее новое предприятие. На старой карте полигона проведут необходимые исследования, затем она будет рекультивирована.

Экологический ущерб мы предотвратили — это ключевая задача, которую мы выполнили. Теперь это неопасный объект с экологической точки зрения. Сейчас нет превышения токсикантов Константин Диесперов эксперт по дегазации полигонов.

КПО «Храброво» стало 9-м в регионе, до конца года их будет 11-м. Всего к 2022 году на территории Московской области будут работать 17 КПО на 11 объектах обращения с твердыми коммунальными отходами общей производительностью порядка 8 миллионов тонн в год.

«Развитие отрасли обращения с отходами — это сложное движение к реальным результатам. Благодаря КПО, в Подмосковье мы уже смогли закрыть почти все старые мусорные полигоны», — отметила лидер движения «Ассоциация общественного контроля в сфере ТКО Московской области» Лилия Белова.

Создание в регионе системы обращения с отходами с применением современных технологий позволяет закрывать старые городские свалки.

Мы потихоньку идем к европейскому уровню переработки. Важно, что у нас появилось КПО и объем мусора, который будет захораниваться, будет меньше Олег Балаев председатель Можайского отделения Всероссийского общества охраны природы.

Мощность сортировочных линий КПО «Храброво» составит 450 тысяч тонн в год. В дальнейшем КПО будет принимать для сортировки отходы со всего Рузского кластера.