Подмосковье 16 декабря 2022, 20:32 Дату последнего учебного дня в 2022 году назвали в Подмосковье

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Последний учебный день для школьников Подмосковья пройдет 30 декабря. После этого ребята уйдут на зимние каникулы.

«Школьники Подмосковья уйдут на зимние каникулы по плану, с 31 декабря. Последний учебный день пройдет 30 декабря», — сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

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В ведомстве также отметили, что каникулы продлятся до 8 января, а уже 9 числа ребята вернутся к учебному процессу.

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Сейчас школьники Московской области учатся по триместрам, так что следующие каникулы у ребят начнутся 20 февраля, а отдых весной продлится с 3 по 9 апреля

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