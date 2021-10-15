Датчики утечки газа помогут установить льготникам в Подмосковье

Подмосковные льготники получат поддержку областного правительства в вопросе установки датчиков утечки газа. Администрации городских округов уже начали готовить списки жителей, рассказал министр энергетики региона Александр Самарин.

Об этом он сообщил на заседании, посвященном социальной газификации, которое провел вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.

Во время встречи обсудили вопросы безопасности жителей. В частности, техническое обслуживание газового оборудования.

Чтобы получать его, жителям необходимо заключить договор с организацией. По поручению губернатора Андрея Воробьева деньги за выполнение работ по нему должны взимать только после оказания услуг и без предоплаты.

Датчики утечки газа

Проработать установку газовых датчиков глава Подмосковья призвал еще в сентябре. Это поможет избежать несчастных случаев.

Приборы вовремя обнаружат утечку и смогут оповестить об этом, а датчики с клапаном автоматически перекроют подачу газа.

«Сейчас муниципалитеты готовят списки льготных категорий граждан, которым правительство Московской области окажет поддержку в вопросе установки газоанализаторов», — сказал Александр Самарин.

По его словам, стоимость такого оборудования варьируется от 990 до 1,5 тысячи рублей.

«Вместе с установкой сумма не должна превысить пяти тысяч рублей», — добавил Самарин.

При отсутствии у владельца жилья договора на техническое обслуживание газового оборудования поставщик газа имеет право приостановить подачу ресурса.