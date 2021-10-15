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    15 октября 2021, 11:50

    Датчики утечки газа помогут установить льготникам в Подмосковье

    Министр энергетики Подмосковья: началась подготовка списков льготников для установки датчиков утечки газа

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Подмосковные льготники получат поддержку областного правительства в вопросе установки датчиков утечки газа. Администрации городских округов уже начали готовить списки жителей, рассказал министр энергетики региона Александр Самарин.

    Датчики утечки газа помогут установить льготникам в Подмосковье

    Об этом он сообщил на заседании, посвященном социальной газификации, которое провел вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.

    Во время встречи обсудили вопросы безопасности жителей. В частности, техническое обслуживание газового оборудования.

    Чтобы получать его, жителям необходимо заключить договор с организацией. По поручению губернатора Андрея Воробьева деньги за выполнение работ по нему должны взимать только после оказания услуг и без предоплаты.

    Датчики утечки газа

    Проработать установку газовых датчиков глава Подмосковья призвал еще в сентябре. Это поможет избежать несчастных случаев.

    Приборы вовремя обнаружат утечку и смогут оповестить об этом, а датчики с клапаном автоматически перекроют подачу газа.

    «Сейчас муниципалитеты готовят списки льготных категорий граждан, которым правительство Московской области окажет поддержку в вопросе установки газоанализаторов», — сказал Александр Самарин.

    По его словам, стоимость такого оборудования варьируется от 990 до 1,5 тысячи рублей.

    «Вместе с установкой сумма не должна превысить пяти тысяч рублей», — добавил Самарин.

    При отсутствии у владельца жилья договора на техническое обслуживание газового оборудования поставщик газа имеет право приостановить подачу ресурса.