Подмосковье 11 декабря 2023, 16:51 Датчики утечки газа установят в 400 многоквартирных домах Подмосковья до конца года ФКР

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До конца года Фонд капитального ремонта Московской области установит датчики загазованности в 400 многоквартирных домах региона. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ Подмосковья.

Замена систем газоснабжения в регионе продолжается с 2016 года. За это время фонд сделал безопаснее порядка двух тысяч объектов.

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В 2024 году организация приведет в нормативное состояние системы в еще тысяче домов.

«При установке датчиков загазованности с клапанами в квартирах будет функционировать система автоматического контроля загазованности, которая предназначена для непрерывного автоматического контроля атмосферы помещений на содержание природного газа», — уточнили в министерстве.

После 30 лет службы газопровода необходимо провести его техническое диагностирование, уточнили в фонде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил разработать бесплатную систему безопасности при утечках газа.

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