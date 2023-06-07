07 июня 2023, 15:25
Датчики утечки газа установят в 287 тысячах квартир Подмосковья — Андрей Воробьев
Воробьев: датчиками утечки газа оснастят 287 тысяч квартир Подмосковья к концу года
Датчики утечки газа появятся в этом году еще в 287 тысячах квартир Подмосковья. Об этом во время обращения к жителям заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Глава региона подчеркнул, что этой услугой смогут воспользоваться и жители Подмосковья с низкими доходами. Власти региона окажут им особую помощь, подчеркнул он. Установка датчиков утечки газа продолжится и в дальнейшем, добавил Воробьев.
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«Будем эту услугу предлагать, чтобы была или только звуковая сирена, или звуковое оповещение и автоматическое перекрытие газа», — отметил губернатор Подмосковья.
С начала отопительного закона, согласно новому закону, «Мособлгаз» будет вести работу по проверке безопасности домов. Сейчас, как отметил Андрей Воробьев, порядка 53% квартир в Подмосковье газифицированы.
Андрей Воробьев
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