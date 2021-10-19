Дать землю фермерам. Воробьев отметил важность поддержки сельского хозяйства

Поддержка фермеров, которые приезжают заниматься сельским хозяйством в Подмосковье, даст развитие земли, обеспечение региона продуктами и новые рабочие места. Об этом губернатор Андрей Воробьев сказал на совещании с руководящим составом областного правительства.

«Заканчиваются сезонные полевые работы. Наша задача — дать фермерам, которые умеют заниматься своим делом, бесплатно землю, чтобы каждый, кто приезжает к нам, мог реализовать свои программы, мог внести лепту в производство нужных продуктов и обеспечить занятость», — сказал Воробьев.

Он добавил, что каждый год власти дополнительно вводят пашню — сейчас насчитывается под 900 тысяч гектаров. Воробьев подчеркнул, что это достаточно много для Московской области.

«Важно, чтобы отдача от каждого гектара была заметна», — сказал глава Подмосковья.

На прошлой неделе вице-губернатор региона Ильдар Габдрахманов сообщил, что у фермеров есть большой запрос на безвозмездное предоставление земли. В начале сентября Андрей Воробьев поручил разработать закон, по которому аграриям могли бы бесплатно выделить землю. Это поможет им реализовать себя.