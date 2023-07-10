Подмосковье 10 июля 2023, 11:30 «Дать вторую жизнь». Депутат Колунов — о восстановлении усадьбы Демьяново в Клину Инвестора найдут для восстановления усадьбы Демьяново в Клину

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Депутат Госдумы Сергей Колунов назвал необходимостью восстановление усадьбы Демьяново в Клину и пообещал сделать для этого все возможное. Ранее с такой просьбой к нему обратились жители городского округа.

История усадьбы в селе Демьяново началась в XVIII веке. Первым владельцем этих земель был стольник Михайлов, который построил на участке деревянный дом и церковь. Потом недвижимость перешла в руки генерала Наумова, а веком позже здесь обосновались Полторацкие. Последним владельцем усадьбы стал юрист Танеев.

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Усадьба пришла в упадок после революции 1917 года — сейчас жизнь теплится только в Успенской церкви.

«Конечно, многие клинчане хотят, чтобы Демьяново — памятник истории — привели в порядок. Безусловно, столь уникальные объекты культурного наследия необходимо восстанавливать. Совместно с администрацией Клинского округа мы приложим все усилия, чтобы найти инвестора, готового дать усадьбе вторую жизнь», — сказал депутат Госдумы Сергей Колунов, который побывал на месте и осмотрел объект.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе откроют более 180 парков.

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