Дать изделию из дерева вторую жизнь. Молодые специалисты поборолись за звание лучшего на WorldSkills в Ногинске

В Ногинске прошел шестой региональный чемпионат WorldSkillsRussia — 2020. Учащиеся подмосковного колледжа «Энергия» посоревновались в компетенции «Реставрация произведений из дерева». Победитель представит Московскую область уже на VIII национальном первенстве в Новокузнецке.

Роман Тошмурадов — студент второго курса подмосковного колледжа «Энергия» по программе «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ». С детства он мечтал делать что-то своими руками.

«Я выбрал эту профессию, потому что с детства мечтал работать с древесиной. Посмотрите: здесь четыре вида древесины, каждый требует свой подход. Дерево — очень теплый материал, когда с ним работаешь, вкладываешь душу», — поделился Роман Тошмурадов.

Источник фото: телеканал «360»

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На базе структурного подразделения «Богородское» колледжа «Энергия» проходит шестой региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkillsRussia — 2020 по компетенции «Реставрация произведений из дерева». Он проводится здесь второй год подряд.

Конкурсанты тщательно подбирают материал: им предстоит убрать все сколы и выбоины, устранить царапины, дать изделию вторую жизнь.

Участники соревнований — студенты, которые осваивают профессию «столяр строительный — паркетчик». Компетенция «Реставрация произведений из дерева» не является для них основной, однако она позволяет ребятам получить дополнительные навыки и стать более конкурентоспособными на рынке труда.

Источник фото: телеканал «360»

«Эти соревнования дают большую пользу всем участникам: и в росте профессионального мастерства, и в умении управлять стрессом, и в умении хронометрировать время самостоятельно. В учебных заведениях всегда рядом преподаватель, он может вмешаться в процесс. Это не дает мыслить самостоятельно. А в этих условия это невозможно. И они должны работать собственным умом», — отметил Валерий Никуленков, сертифицированный эксперт соревнований WorldSkills Russia.

Источник фото: телеканал «360»

1300 участников, 109 компетенций, более 30 площадок — все это VI региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkillsRussia. Лучшие из лучших будут представлять Московскую область на национальном чемпионате в апреле 2020 года.