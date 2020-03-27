Дари добро: солнечногорский предприниматель бесплатно раздает респираторы всем желающим

За защитой от коронавируса — в строительный магазин. Здесь, в отличие от аптек, запасы на месяцы вперед. Респираторы раздают бесплатно. Посетители в магазин к Дмитрию Литовке в Солнечногорске заходят с самого утра и до позднего вечера.

«Приходят люди. Они спрашивают не только за себя, но и за свою семью. Мы не можем остаться в стороне. И будем выдавать не только в руки тем, кто пришел, но и на всю семью, которая у них есть», — говорит Дмитрий Литовка, директор фонда «Дари добро».

Делать добро для других Дмитрий начал еще задолго до распространения коронавируса. Бывший спасатель организовал благотворительный фонд. И вот уже пять лет помогает пенсионерам, матерям-одиночкам и малоимущим семьям. В офисе фонда — настоящий маркет. Здесь и одежда, и детские игрушки, и обувь. И даже вещи для новорожденных. Все для тех, кому это действительно нужно.

«Это шоурум такой, как сейчас модно называть. Только бесплатный. Можно прийти и взять что-то», — говорит Дмитрий Литовка.

А прошлой весной Дмитрий стал по-настоящему местным героем — предотвратил пожар в многоквартирном доме. В одной из квартир замкнул гироскутер. Началось возгорание. Хозяйка квартиры вместе с детьми выбежала в подъезд. С огнем Дмитрий справился в два счета.

Как и в тот раз с пожаром, Дмитрий хочет помочь другим в период распространения коронавируса. Сейчас в его магазине более тысячи респираторов. Если вложить в них марлю или медицинский бинт — они будут ничуть не хуже обычных масок. О своей помощи населению Солнечногорска Литовка рассказал губернатору области в прямом эфире.

Дмитрий Литовка предлагает бороться с коронавирусом вместе. И помогать друг другу в это непростое время. Уже на этих выходных волонтеры фонда «Дари добро» присоединятся к раздаче продуктов. Они уже получили пакеты с мукой для пенсионеров и малоимущих семей. Их планируют включить в продуктовые наборы от администрации округа.