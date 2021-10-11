Данные по «Социальной газификации» в Подмосковье появились на «Яндекс.Картах»

Жители Московской области могут узнать дату реализации президентской программы «Социальная газификация» в их муниципалитете через «Яндекс.Карты». Об этом в ходе выступления на заседании правительства Московской области заявил вице-губернатор региона Евгений Хромушин.

Он пообещал, что в течение ближайшего месяца сервис расширят. После этого жители Московской области через «Яндекс.Карты» смогут заключить комплексный договор по газификации своих домов.

«„Социальная газификация“ вынесена на „Яндекс.Карты“. Это только начало. Мы хотим в течение месяца сделать так, чтобы прямо оттуда можно было заключить комплексный договор. И вот у „Яндекса“ появилась такая интересная вкладка „Службы“. Мы хотим все службы ЖКХ и энергетики, которые связаны с домами в Московской области, там также разместить», — заявил Евгений Хромушин.

Он отметил, что сейчас основной поток заявлений на комплексные договоры по социальной газификации идет через интерактивную карту на сайте регионального оператора «Мособлгаз», через портал «Госуслуги», а также стационарные и мобильные офисы программы «Социальной газификации».

Сейчас через «Яндекс.Карты» жители Московской области могут узнать о плановых отключениях горячей воды в многоквартирных домах, а также о дате газификации частных домов. В ближайшем будущем там также появятся данные о проведении капитальных ремонтах, а также контакты управляющих организаций многоквартирными домами.

Программа социальной газификации предусматривает бесплатное подведение газа к границам участков частных жилых домов Московской области. Все остальные работы проводятся после заключения комплексного договора. Это единый документ, который предусматривает проведение трубы к дому, закупку и подключение газового оборудования.