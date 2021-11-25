Воробьев: данные переписи о трудовой миграции в Подмосковье заставляют задуматься

Предварительные данные Всероссийской переписи населения показали, что 2,67 миллиона жителей Московской области работают в других регионах, а значит, платят основную долю налогов там. При этом они пользуются всеми социальными услугами, которые предоставляет им Подмосковье. Как отметил в эфире «360» губернатор Московской области, полученные данные заставляют задуматься.

Глава Подмосковья подчеркнул, что не хочет видеть ситуацию в плохом свете, а просто указывает на дополнительную нагрузку на бюджет региона.

«Мы всегда считали, что 1,2 миллиона жителей работают вне Подмосковья. Назовем это трудовой миграцией. Но сегодня полученная цифра переписи заставляет нас задуматься, потому что перепись показала, что 2,67 миллиона человек работают в соседних регионах. Чаще всего это столица. Но живут, отдыхают, дети ходят в школы и детские сады у нас», — заявил Андрей Воробьев.

При этом налоговые отчисления уходят в регионы, где жители трудоустроены. Сложившуюся ситуацию губернатор назвал сложной, но при этом подчеркнул, что в каждом регионе есть свои специфические проблемы — Подмосковье здесь не исключение.

Да, это одна из сложностей, но не стоит по этому поводу горевать или кусать локти. Потому что в Ивановской области свои проблемы, в Якутии свои проблемы. Я бы не хотел драматизировать, я просто хочу констатировать, что это налагает на нас дополнительную нагрузку. Наша задача — постоянно отвечать запросам человека Андрей Воробьев.

Андрей Воробьев заявил, что рассматривает рост количества жителей Подмосковья как дополнительную ответственность. Он напомнил, что перепись показала, что количество жителей Московской области увеличилось до 11 миллионов.

«Мы все прекрасно видим, какое количество людей находится на территории Подмосковья: то летом, то в выходные дни, поток машин. Все это мы видим каждый день, и совершенно очевидно, что мы один большой мегаполис, который требует особого внимания», — пояснил он.

Губернатор подчеркнул — его приятно удивило, что большое количество людей выбрало именно Московскую область для жизни и планирования своего будущего.

Предварительные итоги Всероссийской переписи населения показали, что население Московской области выросло на 3,1 миллиона человек с 2010 года. Губернатор Андрей Воробьев поручил использовать эти данные при планировании строительства школ, детских садов, медицинских учреждений и прокладке дорог.