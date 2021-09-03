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    03 сентября 2021, 08:36

    Данные о «Социальной газификации» и программах ЖКХ в Подмосковье нанесут на «Яндекс.Карты»

    Ирина Люлина, Ольга Назаркина

    Жители Московской области с помощью «Яндекса» смогут легко получить информацию о наиболее важных программах в сфере ЖКХ и энергетики. Данные о реализуемых в регионе проектах нанесут на карты сервиса.

    Данные о «Социальной газификации» и программах ЖКХ в Подмосковье нанесут на «Яндекс.Карты»

    Это стало возможным благодаря соглашению об информационном сотрудничестве, которое заключили правительство региона и «Яндекс», сообщили в пресс-службе вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина.

    «По поручению губернатора Андрея Воробьева мы развиваем все возможные цифровые каналы коммуникации с жителями Подмосковья, делая для них доступ к информации максимально удобным и быстрым», — отметил Хромушин.

    Благодаря «Яндексу» жители области смогут легко получить информацию о наиболее важных программах, реализуемых в регионе в сфере ЖКХ и энергетики. Уже сейчас на «Яндекс.Картах» есть актуальная информация о графике плановых отключений горячей воды в многоквартирных домах Подмосковья.

    Также стала доступной информация о графике подключения частных домовладений Московской области к газоснабжению по президентской программе «Социальная газификация».

    Хромушин подчеркнул, что вся эта информация пользуется большим спросом у жителей и власти признательны «Яндексу» за такой конструктивный шаг.

    В дальнейшем совместный информационный обмен будет развиваться. Планируется, что на «Яндекс.Картах» появятся сведения о сроках проведения капитального ремонта жилых домов и контактные данные организаций, управляющих многоквартирными домами.