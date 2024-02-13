Подмосковье 13 февраля 2024, 12:44 Даниил Куранов из Мытищ стал победителем всероссийских соревнований по легкой атлетике пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Спортсмен Даниил Куранов из Мытищ выиграл две золотые медали на зимнем Кубке России по легкой атлетике. Соревнования проходили среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Турнир прошел в Новочебоксарске. Спортшколу «Авангард» в Мытищах на состязаниях представлял Даниил Куранов — подопечный тренера Владислава Самарина.

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По итогам соревнований спортсмен стал дважды победителем Кубка России. На дистанции 400 метров он установил личный рекорд, а на дистанции 800 метров выполнил норматив мастера спорта международного класса.

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