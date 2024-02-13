13 февраля 2024, 12:44
Даниил Куранов из Мытищ стал победителем всероссийских соревнований по легкой атлетике
Спортсмен Даниил Куранов из Мытищ выиграл две золотые медали на зимнем Кубке России по легкой атлетике. Соревнования проходили среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
Турнир прошел в Новочебоксарске. Спортшколу «Авангард» в Мытищах на состязаниях представлял Даниил Куранов — подопечный тренера Владислава Самарина.
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По итогам соревнований спортсмен стал дважды победителем Кубка России. На дистанции 400 метров он установил личный рекорд, а на дистанции 800 метров выполнил норматив мастера спорта международного класса.
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