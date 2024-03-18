Подмосковье 18 марта 2024, 11:40 Даниел Митаишвили из Лобни выиграл бронзу на первенстве ЦФО по дзюдо Медиасток.рф

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Первенство Центрального федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет прошло в Тамбовской области. Бронзу соревнований выиграл спортсмен из Лобни Даниел Митаишвили.

Участие в первенстве приняли более 500 спортсменов из 16 регионов Центрального федерального округа. Дзюдоист из Лобни Даниел Митаишвили выступал в весовой категории 50 килограммов. Он провел шесть поединков и одержал пять побед, заняв 3-е место.

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Даниел занимается в «Академии спорта» под руководством тренера Эдуарда Манучаряна.

Напомним, конце 2023 года на территории «Академии спорта» открылась новая многофункциональная площадка. Заниматься там могут не только воспитанники спортшколы, но и все желающие.

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