Здание для школы искусств передали из федеральной собственности в Дмитрове | 360°

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Здоровье
15 сентября 2022, 18:32
Пациентам с болезнями сердца разрешили заниматься спортом
Подмосковье
15 сентября 2022, 18:31
Лавки-навигаторы установили в лесничестве Наро-Фоминска
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Подмосковье
15 сентября 2022, 18:25
Конкурс на строительство МКД в Солнечногорске для расселения из аварийного жилья объявили в Подмосковье
Мир
15 сентября 2022, 18:23
Негласную договоренность Запада насчет поставок оружия Украине раскрыли в США
Власть
15 сентября 2022, 18:06
Россия и Узбекистан договорились о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Спецоперация
15 сентября 2022, 18:04
Женщина погибла в результате обстрела в центре Донецка
Подмосковье
15 сентября 2022, 18:03
Контракт на строительство дома для переселенцев из аварийного жилья заключили в Ликино-Дулеве
Подмосковье
15 сентября 2022, 18:01
Детский сад в микрорайоне Боброво в Ленинском округе откроется в 2023 году
Криминал
15 сентября 2022, 18:00
Замглавы Центра судебной экспертизы Минюста заподозрили в получении взятки