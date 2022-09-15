Здание для школы искусств передали из федеральной собственности в Дмитрове | 360°

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Здание для школы искусств передали из федеральной собственности в Дмитрове

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В Дмитрове из федеральной собственности передали здание для детской школы искусств. Оно расположено в поселке Рыбное, сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Министр уточнила, что здание детской школы искусств ранее находилось в оперативном управлении Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

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«Сейчас оно передано в собственность Дмитровского округа, а это значит, что муниципалитет сможет полноценно распоряжаться имуществом. Надеюсь, в будущем школа преобразится, а музыка зазвучит здесь совершенно по-новому», — сказала Наталья Адигамова.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил об открытии нового корпуса школы № 3 в Мытищах.

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