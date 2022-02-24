«Дань уважения ветеранам». Парад военной техники прошел в Музее Вадима Задорожного 23 февраля

Парад военной техники прошел 23 февраля в Музее техники Вадима Задорожного, который находится в поселке Архангельское Красногорского городского округа Московской области. Мероприятие посетили более шести тысяч человек. Всех гостей поздравил основатель музея.

«Сегодня в параде принимают участие 10 единиц техники. В основном это машины, участвовавшие в Великой Отечественной войне. Само звучание этой техники, ее движение — дань уважения ветеранам», — рассказал Задорожный.

Он также поздравил всех с Днем защитника Отечества и пожелал здоровья, мира на Земле и «чтобы дети всегда были здоровы».

Фотограф: Сергей Хакимов

Гости смогли увидеть исторические советские танки Т-34, Т-26, Т-38 и боевую машину десанта (БМД), а также еще ряд редких образцов техники.

Кроме того, собравшиеся на праздник смогли попробовать свои силы в стрельбе холостыми патронами из исторических образцов оружия, а также побывать внутри танка Т-34-76 и бронетранспортера БТР-70.

Детям предлагали примерить летный шлем и посидеть в настоящем кресле-катапульте.

Фотограф: Сергей Хакимов

Музей техники Вадима Задорожного — крупнейший в России частный музей ретроавтомобилей, мотоциклов и военной техники. Основан в 2001 году, расположен в поселке Архангельское Красногорского городского округа Московской области.