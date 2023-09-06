06 сентября 2023, 12:57
Конкурс «Лучший лесной пожарный» начался в Подмосковье
Конкурс «Лучший лесной пожарный» начался в Подмосковье на базе ФБУ «Авиалесоохрана» в Софрино. Комитет лесного хозяйства представит Максим Рябов из Талдома.
Как рассказали в ведомстве, участники конкурса выполнят задания на отжимания, подтягивания, без и с грузом, преодоление водных и ветровальных преград. Участник Комлесхоза выступил под номером 17.
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Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.
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