Подмосковье 06 сентября 2023, 12:57 Конкурс «Лучший лесной пожарный» начался в Подмосковье Комитет лесного хозяйства МО

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Конкурс «Лучший лесной пожарный» начался в Подмосковье на базе ФБУ «Авиалесоохрана» в Софрино. Комитет лесного хозяйства представит Максим Рябов из Талдома.

Как рассказали в ведомстве, участники конкурса выполнят задания на отжимания, подтягивания, без и с грузом, преодоление водных и ветровальных преград. Участник Комлесхоза выступил под номером 17.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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