«Дань памяти хорошему человеку». Улица имени Ивана Жукова появилась в Богородском

В Богородского городском округе увековечили память Ивана Жукова. В деревне Бездедово в честь бывшего депутата Мособлдумы переименовали одну из улиц. С инициативой выступили сами местные жители, для которых парламентарий успел много сделать.

Иван Жуков на протяжении многих лет оставался одной из самых значимых фигур для всего восточного Подмосковья. Представляя Богородский округ в четырех созывах парламента, ему удалось сделать много хорошего. С наступлением пандемии именно он основал в регионе первый антиковидный штаб.

До последних дней он продолжал активную работу и координировал волонтеров, которые в период самоизоляции помогали жителям, доставляли продукты и товары первой необходимости пенсионерам и ветеранам. Но весной 2020 года Жуков сам не справился с болезнью. Он умер в возрасте 63 лет.

Обитатели деревни до сих пор очень благодарны Жукову. Он добился газификации Бездедово со всеми льготами для местных, особенно для многодетных семей. Теперь одна из улиц деревни будет носить его имя. Идея родилась у самих жителей. И глава округа Игорь Сухин поддержал ее.

Таблички с новым адресом жителям девяти домов бывшей Новой улицы торжественно вручили 12 сентября. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, который знал Жукова как по парламентской, так и по партийной работе, отметил, что это очень символический и трогательный шаг.

«И еще это — дань памяти хорошему человеку, отзывчивому товарищу, который всегда был неравнодушен к проблемам и просьбам окружающих и делал все, чтобы помочь», — сказал Брынцалов.

В церемонии приняли участие участие депутаты Мособлдумы и Совета депутатов Богородского городского округа, протоиерей Марк Ермолаев, лидер Волонтеров Подмосковья Александр Толмачев, руководители общественных организаций, ветеранских движений, а также сами жители и гости деревни Бездедово.